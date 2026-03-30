Nel match tra Sitav Rugby Lyons e Brixia si è concluso con un punteggio di 36-28. La squadra ospite ha ottenuto il punto di bonus offensivo, mentre i padroni di casa hanno subito una rimonta nel secondo tempo. La partita si è svolta senza interruzioni significative e i punti sono stati segnati nel corso dei due tempi regolamentari.

La partita di rugby tra Sitav Rugby Lyons e Brixia si è conclusa con un punteggio finale di 28-36, dove i bianconeri hanno ottenuto il punto di bonus offensivo pur non riuscendo a vincere. Nel secondo tempo i Lyons hanno mostrato grande cuore rimontando 14 punti, ma la superiorità iniziale degli ospiti ha deciso l’esito della gara. Si tratta di una giornata significativa per entrambe le squadre, che devono ora guardare avanti verso gli ultimi impegni del campionato. Il risultato finale vede il Brixia mantenere il suo ruolo di virtualmente capolista del girone, avendo già segnato due mete decisive nei primi minuti. I Leoni bianconeri, guidati dagli allenatori Rolleston e Stead, hanno dimostrato resilienza trasformando una svantaggiosa situazione in una rimonta parziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brixia vince 36-28: Lyons rimonta ma non basta

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