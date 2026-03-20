Il sindaco di Benevento commenta la campagna referendaria in vista della chiusura delle votazioni, sottolineando che il fronte del No ha registrato una significativa rimonta, anche se questa non garantisce comunque la vittoria. Avverte inoltre che le tensioni interne alla sinistra potrebbero portare a rimpianti per alcune divisioni e frazioni. La consultazione popolare si sta avvicinando alla conclusione, con i risultati ancora incerti.

La campagna referendaria che si chiude in queste ore ha visto una notevole rimonta del No. Lo scrive in una nota il sindaco di Benevento e leader NdC, Clemente Mastella: “La posizione di diniego alla riforma era partita da condizioni di svantaggio competitivo e statistico oggettivo, ora ha guadagnato terreno. Non so se sia sufficiente ad ottenere la vittoria sul Sì. Certamente inciderà il tasso di partecipazione al voto. Non vorrei però, viste le condizioni di equilibrio generate anche in maniera un po’ inattesa, che risultassero fatali le posizioni di molte personalità politiche del campo largo che si sono smarcate dalla linea politica dei partiti e hanno fatto prevalere ragionamenti di tipo giuridico, legittimi per carità, ma potenzialmente dannosi sul piano politico”. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Referendum, Mastella sulla volata finale: “No in rimonta, ma non basta”

Articoli correlati

Referendum, Mastella e la volata finale: “No in netta rimonta, non so se basterà”Tempo di lettura: 2 minuti “La campagna referendaria che va a chiudersi in queste ore ha visto una notevole rimonta del No.

Circolo, un’altra sconfitta. Non basta la rimonta finaleIl Grosseto non completa una rimonta in un finale di gara arrembante e perde (4-5 il finale) contro il Valdagno.

Approfondimenti e contenuti su Referendum Mastella sulla volata finale...

Argomenti discussi: TG5: Piano a 6 per Hormuz. Trump: no ai soldati Video.

Referendum, Mastella e la volata finale: No in netta rimonta, non so se basterà: non vorrei che la sinistra debba rimpiangere troppe frazioni e frizioni interneLa campagna referendaria che va a chiudersi in queste ore ha visto una notevole rimonta del No. La posizione di diniego alla riforma era partita da condizioni di svantaggio competitivo e statistico o ... tvsette.net

Mastella e il No al referendum senza rancore: indagini, veleni e assoluzioni tra politica e famigliaIl No di Clemente Mastella alla riforma della Giustizia è uno dei voti più pesanti, non scontati, emblematici e convincenti. Il succo del suo ragionamento è questo: «La separazione delle funzioni gara ... roma.corriere.it