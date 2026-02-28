Nascondevano cocaina nella plancia dell' auto e ne avevano quasi 2 etti in casa | arrestati due ventenni

Due ventenni sono stati arrestati dopo che è stato scoperto che nascondevano quasi 200 grammi di cocaina tra la plancia dell’auto e in casa. I giovani sono stati fermati in via Lombardia, dove avevano notato un’auto parcheggiata e una donna che saliva e scendeva in fretta. La polizia ha sequestrato droga e ha portato i due in caserma.

Hanno visto un'auto con due persone a bordo parcheggiata lungo via Lombardia. Poi una donna salire e scendere nell'arco di pochi secondi e hanno voluto vederci chiaro. Doppio arresto per spaccio da parte della polizia di stato nei confronti due un 22enne e un 24enne a Pioltello, non lontano da. 🔗 Leggi su Monzatoday.it La cocaina nascosta nella plancia dell'auto: arrestati due giovani a PioltelloPioltello (Milano), 28 febbraio 2026 – Usavano un'auto viola per ricevere i clienti, qualche istante per lo scambio droga-denaro, e poi via con... I poliziotti del Commissariato Monforte Vittoria li hanno individuati nei pressi di un appartamento che era sospettato di essere al centro di un giro di spaccio ... Nel corso della perquisizione della vettura, posta poi sotto sequestro, i poliziotti hanno rinvenuto tre smartphone e, occultati dentro la plancia azionabile attraverso un sottile filo metallico, ...