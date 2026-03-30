Brignone emoziona | Non pensavo di farcela ma ce l’ho fatta Il retroscena su Sinner e il futuro dopo l’infortunio

Federica Brignone è intervenuta nello studio di “Che tempo che fa” in onda su Nove, dove ha condiviso la sua esperienza personale e professionale. Durante l’intervista, ha parlato delle difficoltà affrontate a seguito di un infortunio e del percorso per tornare a disputare competizioni di alto livello. La atleta ha espresso emozioni spontanee, commentando anche il rapporto con il tennista e il suo futuro nel mondo dello sci.

Federica Brignone si racconta senza filtri nello studio di “Che tempo che fa“, ospite di Fabio Fazio sul Nove. Al centro del suo racconto ci sono l’orgoglio per una carriera straordinaria, culminata con i due ori olimpici in gigante e superG, e soprattutto la forza con cui ha saputo rialzarsi dopo il grave infortunio dell’aprile scorso in Val di Fassa. Un percorso che lei stessa definisce quasi impossibile, ma affrontato con determinazione assoluta. Con le medaglie al collo, simbolo di un traguardo storico conquistato alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, la campionessa valdostana ripercorre emozioni ancora vivissime. E tra i... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Brignone emoziona: “Non pensavo di farcela, ma ce l’ho fatta”. Il retroscena su Sinner e il futuro dopo l’infortunio Articoli correlati Australian Open, Sinner batte Spizzirri e va agli ottavi: «Ho avuto i crampi ma ce l’ho fatta» – Il videoIl tennista italiano Jannik Sinner va agli ottavi dell’Australian Open di cui detiene il titolo battendo in 4 set (4-6 6-3 6-4 6-4) lo statunitense... Leggi anche: Pogacar: "La caduta? Pensavo fosse finita lì. Ma senza squadra non ce l'avrei fatta" Contenuti e approfondimenti su Brignone emoziona Brignone strepitoso oro in SuperG Non pensavo di poter vincereA Cortina la tigre firma un’impresa unica dopo l’infortunio di dieci mesi fa davanti al presidente Mattarella. Goggia esce di pista La giornata perfetta sull’Olympia delle Tofane. E’ il giorno di ... panorama.it Federica Brignone: «Non sapevo se sarei tornata. È il mio grande capolavoro»«È incredibile, non pensavo di vincere», esordisce Federica Brignone, al traguardo della Olympia delle Tofane, concluso il supergigante d'oro. Che gara è stata, Federica? «Ero tranquilla, volevo ... ilgazzettino.it