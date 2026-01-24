Australian Open Sinner batte Spizzirri e va agli ottavi | Ho avuto i crampi ma ce l’ho fatta – Il video

Jannik Sinner si qualifica per gli ottavi di finale dell’Australian Open, sconfiggendo Eliot Spizzirri in quattro set. Nonostante alcuni crampi, il tennista italiano ha portato a termine il match con determinazione, dimostrando continuità e tenacia. Questo risultato conferma la sua buona forma e la continuità nel torneo, mantenendo alte le aspettative per le prossime sfide.

Il tennista italiano Jannik Sinner va agli ottavi dell’Australian Open di cui detiene il titolo battendo in 4 set (4-6 6-3 6-4 6-4) lo statunitense Eliot Spizzirri. Al prossimo turno derby italiano con Luciano Darderi. «Ho avuto crampi prima alle gambe, poi al braccio, poi ovunque», ha ammesso Sinner. «Ma il tennis è uno sport mentale. Anche senza essere al meglio delle mie possibilità, ho giocato al meglio delle mie possibilità», ha aggiunto. «Se voglio andare lontano qui, come per il resto della stagione, devo giocare bene quando fa caldo», ha insistito. Gli organizzatori dell’Australian Open di tennis hanno sospeso il gioco a Melbourne a causa del caldo estremo previsto di 40 °C, prima che alcune partite riprendessero sotto le coperture.🔗 Leggi su Open.online

