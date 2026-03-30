Brescia un punto d’onore Union in versione playoff

L’Union Brescia conclude la partita contro il Vicenza, già promosso in Serie B, con un pareggio di 1-1. La sfida si è svolta in trasferta e ha visto entrambe le squadre segnare nel corso dell'incontro. La partita rappresenta l'ultima del campionato per entrambe le formazioni, che si sono affrontate in un match decisamente acceso.

di Luca Marinoni L’Union Brescia chiude la sfida di altissima classifica, in casa del Vicenza già promosso in Serie B, con un combattuto 1-1. Un pareggio, il quarto di fila, che da una parte evidenzia le qualità della squadra di Corini, mentre dall’altra conferma che i biancazzurri hanno le carte in regola per dire la loro fino in fondo negli spareggi promozione. In questo senso una nota positiva per i biancazzurri riguarda il graduale rientro di alcuni dei tanti giocatori infortunati (a cominciare da Crespi e Maistrello in attacco), che potranno offrire il loro contributo nel momento decisivo della stagione. La sfida del Menti, davanti a più di 11mila spettatori, si apre su ritmi elevati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Brescia, un punto d’onore. Union in versione playoff Articoli correlati La Procura chiede il fallimento per il Brescia Calcio di Cellino: cosa può accadere e cosa cambia per Union BresciaLa Procura chiede il fallimento del Brescia Calcio mentre Massimo Cellino prova a salvarlo con un piano di risanamento dai contorni incerti. Brescia, rivoluzione Corini. L’Union ha cambiato passoQuattro vittorie in altrettante partite disputate, dall’arrivo sulla panchina dell’Union Brescia, rappresentano la chiara testimonianza dell’impatto... Contenuti e approfondimenti su Brescia un punto d'onore Union in... Temi più discussi: Brescia, punto d'orgoglio: contro la capolista Vicenza finisce 1-1; Bruce Gilden Fondazione Brescia Musei Museo di Santa Giulia - Brescia; Ospitaletto, Quaresmini: Ai punti meritava il Brescia: punto d’oro; UNION BRESCIA E IRMA SRL: PRECISIONE BRESCIANA AL SERVIZIO DELLO SPORT. Ospitaletto, Quaresmini: «Ai punti meritava il Brescia: punto d’oro»Il tecnico degli orange dopo il derby: «Avevo chiesto alla squadra di mettere ancora qualcosa nel sacco, e così è stato» ... giornaledibrescia.it Il Brescia non sa segnare né vincere, per l’Ospi punto molto pesantePrimo tempo vuoto, poi i biancazzurri (fischiati insieme a Corini) creano e sciupano, assistendo anche a due miracoli di Sanzogni e Nessi ... giornaledibrescia.it A Brescia almeno due gli esempi di filari metropolitani: sono la tenuta Villa Badia Piccola e il Vigneto Pusterla - facebook.com facebook #Pineto vince la Regular Season, Brescia seconda x.com