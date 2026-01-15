Brescia rivoluzione Corini L’Union ha cambiato passo

L’Union Brescia ha iniziato il campionato con un'impostazione positiva sotto la guida di Eugenio Corini. Dopo quattro partite, la squadra ha ottenuto altrettante vittorie, dimostrando un nuovo slancio e una crescita evidente. Questo avvio indica un cambio di passo e un rafforzamento del progetto tecnico, che potrebbe influenzare il proseguo della stagione in modo significativo.

Quattro vittorie in altrettante partite disputate, dall'arrivo sulla panchina dell'Union Brescia, rappresentano la chiara testimonianza dell'impatto che Eugenio Corini ha avuto con il suo ritorno in biancazzurro. L'incoronazione ufficiale del tecnico di Bagnolo Mella è giunta dal presidente Giuseppe Pasini che, sollecitato sui giocatori in arrivo dal mercato di gennaio, ha sottolineato: "Il nostro miglior acquisto lo abbiamo già fatto: è Corini. Quando abbiamo scelto lui ci abbiamo visto giusto". In effetti l'allenatore bresciano ha portato una mentalità ben precisa all'interno di uno spogliatoio che, pur continuando a fare i conti con una pesante emergenza infortuni, ha imparato non solo a lottare unito e compatto sino all'ultimo istante di gioco, ma anche ad attingere a quel qualcosa in più che può fare la differenza in un campionato difficile come la Serie C.

