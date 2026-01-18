Dimenticate per un attimo le battaglie campali con migliaia di comparse e le danze dei draghi nei cieli. HBO ci riporta a Westeros, ma abbassa il volume dell’epica per alzare quello del cuore. Domani, 19 gennaio, arriva finalmente in Italia A Knight of the Seven Kingdoms (nota da noi come Il Cavaliere dei Sette Regni ). Adattamento delle amate novelle di George R.R. Martin, questa serie promette di essere il ponte ideale tra la ferocia di House of the Dragon e gli intrighi di Game of Thrones. Ma cosa dobbiamo aspettarci esattamente da questo “road movie” medievale? In Breve: La serie è ambientata in un periodo di relativa pace, circa un secolo prima della nascita di Jon Snow e Daenerys. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - A Knight of the Seven Kingdoms: tutto quello che devi sapere sul nuovo spin-off (che non è il solito Trono di Spade)

A Knight of the Seven Kingdoms: tutto quello che c’è da sapere sul prequel di Game of Thrones

A quasi sette anni dalla conclusione di Game of Thrones e dal successo della serie prequel House of the Dragon, si torna a esplorare l’universo creato da George R. R. Martin. A Knight of the Seven Kingdoms offre uno sguardo approfondito sul prequel, analizzando trama, personaggi e novità, per chi desidera conoscere meglio questa nuova fase della saga ambientata nei Sette Regni.

Leggi anche: Knight of the seven kingdoms trailer ufficiale dello spin-off di il trono di spade

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Henry Ashton alla premiere di A Knight of the Seven Kingdoms a Londra. x.com

Nella notte tra domenica e lunedì, verrà distribuito su HBO Max la prima puntata di A Knight of the Seven Kingdoms, il nuovo spin-off di Game of Thrones. Un appuntamento molto atteso dai fan della saga: dopo l'insoddisfacente finale della serie madre e l'altal - facebook.com facebook