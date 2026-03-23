L’idillio e le ombre di Brahms la Spira Mirabilis porta la Seconda Sinfonia a Formigine

La Spira mirabilis, l’orchestra europea di professionisti che ha eletto Formigine apropria "casa" artistica, torna in città domenica 29 marzo. Il concerto, che vedràimpegnato un imponente organico di 52 elementi, si terrà alle ore 18 presso laPolisportiva formiginese. Affermano i musicisti: "Con il suo prossimo progetto, Spira mirabilis prosegue ilpercorso dedicato a Johannes Brahms affrontando per la prima volta la Sinfonia n. 2in re maggiore op. 73, eseguita con un organico di oltre cinquanta musicisti.Composta nell’estate del 1877 durante un soggiorno tra le montagne austriache, laSinfonia si apre con un inizio luminoso e apparentemente idilliaco, ma sotto lasuperficie pastorale convivono ombre, tensioni e una sorprendente densità melodica. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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