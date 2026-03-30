In un weekend caratterizzato da una calma apparente, L’ultima missione – Project Hail Mary ha confermato la sua leadership assoluta al Box Office Italia. Secondo i dati raccolti da Cineguru, lo sci-fi con Ryan Gosling ha incassato altri 1.01 milioni di euro, registrando una flessione minima del 19% e portando il suo totale oltre i 2.7 milioni di euro. La tenuta della pellicola dimostra quanto il pubblico italiano stia apprezzando questa avventura spaziale; se volete approfondire i motivi di questo successo, potete leggere la nostra recensione di Project Hail Mary che analizza nel dettaglio l’opera. La parte centrale della classifica ha visto una forte resistenza dei titoli per famiglie e della commedia d’autore. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Box Office Italia: Project Hail Mary non ha rivali, ottimo debutto per Mandelli e il cinema italiano

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