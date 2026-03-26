Dopo il successo al botteghino, si può ora pensare a un sequel del film con Ryan Gosling. Il film ha ottenuto risultati positivi nelle ultime settimane, confermando l'interesse del pubblico e la buona ricezione critica. La produzione di un seguito sembrerebbe essere una possibilità concreta, anche se non ci sono ancora annunci ufficiali in merito.

Ora che possiamo considerare il film con Ryan Gosling un successo al box-office, gli stessi produttori non hanno escluso l'arrivo di un sequel che veda ancora protagonista il personaggio di Ryland Grace Il successo di L'ultima missione: Project Hail Mary non era affatto scontato, soprattutto perché non legato a nessun franchise pre-esistente o a una proprietà intellettuale forte. Dopo il successo al box-office, con 157 milioni di dollari incassati in una sola settimana, proprio la pellicola con Ryan Gosling potrebbe trasformarsi nell'inizio di un nuovo franchise fantascientifico. Quanto è vicino un sequel di Project Hail Mary? Sebbene non siano in corso trattative ufficiali tra lo scrittore Andy Weir e Amazon MGM, fonti interne confermano che un sequel non è da escludere. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Project Hail Mary, il sequel ora è possibile dopo il successo al box-office

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