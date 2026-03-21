Il film di fantascienza con Ryan Gosling ha stabilito un nuovo record al box office negli Stati Uniti. Diretto da Phil Lord e Chris Miller, l’adattamento del romanzo di Andy Weir ha attirato un grande pubblico e ha superato le precedenti performance di altri film del genere. La pellicola, intitolata Project Hail Mary, sta conquistando il settore cinematografico con risultati senza precedenti.

Il cinema di fantascienza ha un nuovo re. L’ultima Missione: Project Hail Mary, l’atteso adattamento del romanzo di Andy Weir diretto da Phil Lord e Chris Miller, sta riscrivendo la storia del Box Office USA. Con un venerdì da 31 milioni di dollari (incluse le anteprime), il film si proietta verso un weekend d’apertura massiccio da 71.1 milioni di dollari. Secondo un nuovo aggiornamento prodotto da Deadline, infatti, si tratta del miglior debutto del 2026 finora, ma non solo: è ufficialmente il miglior weekend d’apertura di sempre per un film targato Amazon MGM Studios, superando i 58.3 milioni di Creed III del 2023. Un risultato che... 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Project Hail Mary è un trionfo: record storico al box office per il film con Ryan Gosling

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Il film Project Hail Mary è un miracolo di fantascienza (spassoso e commovente al tempo stesso)Ryan Gosling è protagonista del film sci-fi diretto da Phil Lord e Christopher Miller, opera che concilia il cinema di testa al cinema di cuore. today.it

L’Ultima Missione: Project Hail Mary, le 4 principali differenze tra libro e filmL’ultima missione: Project Hail Mary è l'adattamento del romanzo di Andy Weir. Ecco le differenze tra film e romanzo. cinefilos.it

Tratto dal best seller di Andy Weir (“The Martian”), Project Hail Mary è un blockbuster dal cuore grande e dal fascino rétro. A tratti, però, il tono comico rischia di smorzare la forza emotiva del film. #Cinema https://l.euronews.com/wYsN facebook

Project Hail Mary riesce a fare la stessa cosa che più di dieci anni fa aveva già fatto The Martian: raccontare una storia di fantascienza e di pura esplorazione, dove il protagonista deve impegnarsi per trovare una soluzione a un problema e l'idea di ignoto non x.com