Nella serata di domenica 29 marzo, nel centro di Paratico, si è verificata una lite violenta tra alcuni ragazzi in strada. La discussione è degenerata con urla, spintoni e colpi al volto, attirando l’attenzione di passanti e residenti che si trovavano in via 24 Maggio. Durante la colluttazione, uno dei partecipanti ha riportato ferite tali da richiedere il trasporto in ospedale.

Violenta lite in strada nella serata di domenica 29 marzo, nel centro di Paratico. Urla, spintoni e colpi al volto davanti agli occhi di passanti e residenti: una scena concitata che ha rapidamente attirato l’attenzione di chi si trovava in via 24 Maggio. La zuffa, scoppiata per motivi banali ancora in fase di accertamento, è degenerata in pochi istanti in una vera e propria scazzottata tra tre giovani, tutti di età compresa tra i 18 e i 19 anni. Il parapiglia è avvenuto poco prima delle 20.30, in un orario in cui la zona è ancora piuttosto frequentata. Sono stati alcuni testimoni, preoccupati per quanto stava accadendo, a lanciare l’allarme al numero unico per le emergenze. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Botte da orbi: ragazzi si picchiano in strada, un ferito portato in ospedale

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