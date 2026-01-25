Nella notte tra venerdì e sabato a Lodi, si è verificata una violenta rissa in via Nino Dall’Oro, vicino all’incrocio con via Vignati. L’evento ha coinvolto tre giovani, rimasti feriti e trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenute prontamente le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso, per gestire la situazione e garantire la sicurezza nella zona.

Lodi, 25 gennaio 2026 – Botte da orbi poco dopo mezzanotte tra venerdì e sabato in via Nino Dall’Oro, all’angolo con via Vignati, a Lodi: il bilancio è di tre persone ferite e un massiccio intervento delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso che sono intervenuti poco dopo l’allarme lanciato al 112. Le cause della furibonda lite finita in violenza brutale sono ancora oggetto di indagine ma si sa che i protagonisti dell’episodio sono tre giovani: un 23enne, un 24enne e un 33enne i quali erano sul posto quando sono arrivati ambulanze e poliziotti. Erano tutti e tre feriti in varie parti del corpo e presentavano segni evidenti della colluttazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rissa nel cuore della notte a Lodi: botte da orbi in mezzo alla strada, tre giovani finiscono in ospedale

Rissa tra giovani in piena notte, urla e botte nel video sui social: intervengono i carabinieriUna rissa tra giovani avvenuta nella notte di sabato 13 è diventata virale sui social, con immagini di urla e scontri che circolano su Instagram.

Giorgia Meloni alla Camera, botte da orbi all’Ue (come Trump): «Declino culturale». La frenata sugli asset russi: «Strada complicata» – La direttaGiorgia Meloni torna alla Camera dei deputati per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo di Bruxelles.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Ascoli, nuova rissa nel cuore della città. Valenti, Lorenz Cafè: Da cartolina turistica a ring, piazza del Popolo non lo merita; Rissa nel cuore della notte a Lodi: botte da orbi in mezzo alla strada, tre giovani finiscono in ospedale; Calci, pugni, spintoni e urla. Un’altra maxi rissa in centro. Il sindaco: Fate denuncia; La maxi rissa di Palermo tra calci, pugni e sedie volanti: il pub è stato chiuso temporaneamente.

Rissa nel cuore della notte a Lodi: botte da orbi in mezzo alla strada, tre giovani finiscono in ospedaleSoccorsi all’angolo tra le vie Nino Dall’Oro e Vignati. I coinvolti avevano ferite in varie parti del corpo. La zona in cui è scoppiata la violenza era già stata teatro di altre zuffe, aggressioni e f ... ilgiorno.it

Licata, rissa in piazza Sant’Angelo: identificati i responsabili, tutti minorenniLa polizia ha identificato i partecipanti al parapiglia avvenuto alcune settimane fa in piazza Sant’Angelo, nel cuore della movida di Licata. Si tratta di un gruppo di adolescenti, tutti di età compre ... scrivolibero.it

Rissa nel cuore di Perugia! Ragazzi in fuga, caos alla terrazza dell’ex mercato coperto. Polizia e carabinieri intervengono, ma il gruppo sparisce prima dell’arrivo. Telecamere e testimoni al lavoro per ricostruire la vicenda. Continua a leggere per t - facebook.com facebook