feroce lite in strada botte da orbi e auto imbrattate di sangue

In via Amendola a Bologna, due uomini si sono affrontati in una violenta colluttazione che ha coinvolto anche le auto parcheggiate, ora sporche di sangue. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e i militari dell'Arma, chiamati a gestire la situazione e a raccogliere le prime testimonianze di quanto accaduto. La rissa si è svolta in un'area pubblica molto trafficata.

Bologna, 4 marzo 2026 - Feroce lite in via Amendola, dove due uomini si sono picchiati per strada, imbrattando macchine e marciapiedi di sangue: ambulanza e carabinieri sul posto. È successo intorno alle 14.30 di oggi pomeriggio, quando i due, entrambi stranieri, hanno iniziato un diverbio che si è concluso poi con cazzotti, pugni, calci e spintoni. Allarme guerra sulle vacanze di Pasqua, le agenzie di viaggio e il caos dei voli cancellati: “Vale la regola delle 48 ore” Lo scontro a mani nude e il sangue sulle auto I due, un tunisino e un pachistano, pare si siano affrontanti a mani nude e, stando a quanto ricostruito finora dai militari che hanno ascoltato diverse testimonianze, non hanno impugnato armi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

