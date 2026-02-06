La mia versione di Due Vite? L’ha amata anche Marco Mengoni e piace a tante persone su 3mila commenti forse 500 sono negativi Ma non immaginavo queste mazzate Qui in Italia sono molto giudicata | parla Laura Pausini

Laura Pausini si sfoga dopo il Festival di Sanremo. La cantante racconta di aver ricevuto molte critiche e di essere sorpresa dalle mazzate che le sono piovute addosso, nonostante il supporto di tanti fan. Ora si prepara a partire per un tour che la porterà in Europa, America Latina e Stati Uniti, con il primo concerto in Spagna, a Pamplona, il 27 marzo.

Dopo la co-conduzione del Festival di Sanremo la aspetta un tour in Europa, America Latina e Stati Uniti, che parte dalla Spagna, Pamplona, il 27 marzo. Che Laura Pausini sia la cantante italiana più amata nel mondo non serve ribadirlo a ogni pie’ sospinto eppure il suo Io Canto 2, o meglio il singolo La dernière chanson ( Due vite di Marco Mengoni adattata in francese), le ha portato una marea di critiche social. A Vanity Fair, Pausini dice: “L’ho amata molto, l’ha amata anche lo stesso Marco, e l’hanno amata tante persone: su 3mila commenti forse 500 sono negativi. Ma non immaginavo queste mazzate ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Fiorello e Fabrizio Biggio hanno affrontato il dibattito sulle cover, sottolineando che reinterpretare una canzone è un gesto di rispetto e non dovrebbe essere oggetto di critiche ingiustificate.

LA DERNIÈRE CHANSON (DUE VITE) con Julien Lieb OUT NOW (Marco Mengoni - 2023) #LauraPausini

