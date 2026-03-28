Abodi senza paura per Bosnia Italia | Ci son tutte le condizioni per far bene Esultanza per aver evitato il Galles? Non capisco questa cosa

Il ministro per lo sport ha commentato la partita tra Bosnia e Italia, affermando che ci sono tutte le condizioni per ottenere un buon risultato. Riguardo all’esultanza per aver evitato il Galles, ha dichiarato di non comprendere questa reazione. Le sue dichiarazioni sono state fatte in vista della finale dei playoff, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici del discorso.

Calciomercato Inter: all-in in estate su Diaby! L’assist può arrivare.da Salah! Effetto domino per accontentare Chivu, tutti i dettagli Tonali trascina l’Italia e incanta anche l’Europa: un top club è pronto a strapparlo al Newcastle! Ritorno in Serie A sempre più difficile, ultimissime Muharemovic sfiderà l’Italia con la sua Bosnia, e poi? Cosa dovremo aspettarci in estate per il futuro: la strada sembra tracciata. Rivelazione Pellegrino spiazza tutti: «Futuro? Io sono tranquillo. Ancora non so quanto tempo sarò a Parma». Le sue parole Calciomercato Inter: all-in in estate su Diaby! L’assist può arrivare.da Salah! Effetto domino per accontentare Chivu, tutti i dettagli Lukaku Napoli ai ferri corti: può essere messo fuori rosa! Intanto Garcia svela le sue condizioni, cosa sta succedendo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Abodi senza paura per Bosnia Italia: «Ci son tutte le condizioni per far bene. Esultanza per aver evitato il Galles? Non capisco questa cosa» Articoli correlati Galles-Bosnia, chi vince va in finale: ci sarà anche l'Italia? Il pronosticoNell'altro playoff che riguarda anche l'Italia di Gattuso, i britannici affrontano una nazionale in cui il capitano fa la differenza anche a 40 anni... Leggi anche: Abodi: “Le Olimpiadi sono per tutte le tasche, costano come una partita di calcio o poco più, non capisco perché cercare polemiche”