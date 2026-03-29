Il tecnico della nazionale italiana ha commentato la preparazione in vista della partita di andata dei playoff contro la Bosnia, prevista per martedì 31 marzo a Zenica. Ha dichiarato di avere un solo dubbio sulla composizione della formazione, mentre si concentra sulla fase finale della preparazione. La sfida tra le due nazionali si avvicina e le squadre lavorano intensamente in vista dell’incontro.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’Italia si prepara alla finale playoff contro la Bosnia, in programma martedì 31 marzo a Zenica. Il CT Gennaro Gattuso ha ormai le idee chiare su quasi tutti i reparti, ma resta un dubbio in attacco che potrebbe dare spazio a Pio Esposito. Il Countdown verso la Finale. La tensione cresce: la finale dei playoff Bosnia-Italia si avvicina rapidamente e i riflettori sono tutti puntati sulle scelte di Gattuso e del CT bosniaco Barbarez. Il tecnico azzurro dovrà definire l’ undici titolare, pur avendo a disposizione i cinque cambi e la possibilità di gestire la partita anche nei supplementari o ai calci di rigore. Nessun dubbio tra porta, difesa e centrocampo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Gattuso riflette sulla formazione per Bosnia-Italia: ha uno solo il dubbio

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