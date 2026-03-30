Bosnia Italia ultime indicazioni da Coverciano | Scamacca ancora a parte Gravina osserva l’allenamento da bordocampo

A pochi giorni dalla partita tra Bosnia e Italia, da Coverciano arrivano aggiornamenti sulla preparazione degli azzurri. Scamacca si è allenato separatamente dal resto della squadra, mentre il presidente della federazione italiana ha seguito l’allenamento dalla linea laterale. La squadra si sta concentrando sui dettagli prima dell’incontro di qualificazione, che si terrà in Bosnia.

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