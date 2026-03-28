Italia slitta l’arrivo in Bosnia | posticipata la partenza da Coverciano e cancellato l’allenamento previsto a Zenica Le ultime

Da calcionews24.com 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La nazionale italiana ha deciso di posticipare la partenza da Coverciano verso la Bosnia, rinviando anche l’allenamento previsto a Zenica. La squadra non si è allenata come programmato e il viaggio è stato spostato al pomeriggio. La modifica degli orari riguarda sia la partenza sia la seduta di allenamento in vista della prossima sfida.

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