Bosnia-Italia probabili formazioni e orari tv Ballottaggio Retegui-Esposito

Il match tra Bosnia e Italia si avvicina, con le probabili formazioni e gli orari di trasmissione già annunciati. Tra i protagonisti ci sono Retegui ed Esposito, in ballottaggio per una maglia da titolare. La partita si giocherà in questo fine settimana e sarà trasmessa in diretta televisiva, con numerosi appassionati pronti a seguire l’evento.

Roma, 30 marzo 2026 - Ci sono partite che valgono un'intera stagione e altre addirittura che mettono in gioco un intero quadriennio, come quello che separa un Mondiale dall'altro: per porre fine a un'assenza nella competizione che dura dal 2014, Bosnia-Erzegovina e Italia si sfideranno martedì 31 marzo alle 20.45 allo Stadio Bilino Polje di Zenica, teatro per entrambe le formazioni dell'ultimo atto per guadagnarsi il pass per la rassegna che si disputerà dall' 11 giugno al 19 luglio tra Stati Uniti, Canada e Messico. Le probabili formazioni. Bosnia-Erzegovina (3-5-1-1): Vasjli; Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Alajbegovic, Sunjic, Dedic; Dzeko, Demirovic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bosnia-Italia, probabili formazioni e orari tv. Ballottaggio Retegui-Esposito Articoli correlati Bosnia-Italia, le probabili formazioni dei playoff Mondiali: Pio Esposito favorito su ReteguiL’Italia scende in campo contro la Bosnia per la finale dei playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026: Gattuso dovrebbe fare un solo cambio in... Leggi anche: Bosnia-Italia, Gattuso non cambia: Retegui in vantaggio su Pio Esposito, conferme anche in difesa | Le probabili formazioni