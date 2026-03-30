L'Italia affronta la Bosnia in una finale playoff martedì 31 marzo a Zenica, alle 20:45, con l'obiettivo di qualificarsi per il prossimo Mondiale dopo 12 anni. La formazione azzurra si prepara con alcune conferme, tra cui la difesa, e il ritorno in vantaggio di Retegui rispetto a Pio Esposito. La partita rappresenta l'ultima occasione per ottenere la qualificazione alla competizione internazionale.

Vincere per tornare a giocare un Mondiale dopo 12 anni. Non ci sono altri calcoli da poter fare, non c’è altra strada: l’Italia è chiamata a superare la Bosnia di Edin Dzeko nella finale playoff prevista per martedì 31 marzo a Zenica, alle 20:45 ( i precedenti ). L’ambiente sarà caldissimo, le temperature meno. Per questo motivo Gattuso – di comune accordo con lo staff e dopo un sopralluogo di un delegato Figc allo stadio Bilino Polje di Zenica – ha deciso di cambiare il programma e partire il lunedì anziché la domenica, come inizialmente previsto. La neve prima e la pioggia poi hanno reso pesantissimo il terreno di gioco: meglio svolgere la rifinitura a Coverciano e poi partire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bosnia-Italia, Gattuso non cambia: Retegui in vantaggio su Pio Esposito, conferme anche in difesa | Le probabili formazioni

Articoli correlati

Bosnia-Italia, le probabili formazioni dei playoff Mondiali: Pio Esposito favorito su ReteguiL’Italia scende in campo contro la Bosnia per la finale dei playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026: Gattuso dovrebbe fare un solo cambio in...

Probabili formazioni Bosnia Italia, tentazione Pio Esposito per Gattuso! Il ct pensa alla staffetta in un altro ruoloMercato Milan, pista Zirkzee sempre viva: nuovi segnali dall’Inghilterra, l’olandese resta intrigato.

Aggiornamenti e notizie su Bosnia Italia Gattuso non cambia...

Temi più discussi: Italia, dopo l'Irlanda ci sarà la Bosnia. Gattuso: 'Primo passo fatto'; Gattuso fa l'Italia per la Bosnia: Pio e Cristante carte da giocare; Tutti gli errori che l'Italia e Gattuso non dovranno ripetere per evitare una figuraccia in Bosnia; Mondiali: Italia sfida Bosnia e polemiche 'nessuna mancanza di rispetto'.

Bosnia-Italia: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la finale playoff MondialiGli azzurri di Rino Gattuso si giocano il pass per Canada, Messico e Stati Uniti nella gara secca in trasferta. In palio c'è una qualificazione che manca da 12 anni ... tuttosport.com

Bosnia-Italia oltre il fattore campo: Ho giocato finali di Champions davanti a 90 mila persone e…C'è grande attesa per la finale playoff a Zenica e sale la tensione per cercare di centrare l'accesso ai prossimi Mondiali in un ambiente caldissimo ... tuttosport.com

Siete d'accordo con le probabili scelte di Gattuso per Bosnia-Italia o no #fblifestyle - facebook.com facebook

Bergomi: " #Esposito maturo e 'acceso', migliora tutto il reparto. Bosnia-Italia Valuterei di cambiare Dimarco perché..." x.com