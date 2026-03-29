Probabili formazioni Bosnia Italia | Gattuso tentato da quell’idea! Le ultimissime verso la finale playoff di martedì

Il tecnico della nazionale italiana sta valutando le scelte più adeguate per la formazione che scenderà in campo nella partita di martedì contro la Bosnia. Sono in corso discussioni sulle strategie offensive, mentre si definiscono le probabili novità nell’undici titolare in vista della finale playoff. La decisione finale dipenderà dalle ultime valutazioni fatte dall’allenatore in vista dell’incontro decisivo.

Probabili formazioni Bosnia Italia, l’allenatore studia le migliori mosse offensive per vincere la decisiva finale di questi playoff. L’ Italia si avvicina alla fondamentale e decisiva finale contro la Bosnia Erzegovina con un dubbio tattico vivo nella mente di Gennaro Gattuso. Dopo la vittoria ottenuta contro l’Irlanda del Nord, il nome che ha conquistato la scena è Francesco Pio Esposito. Il ragazzo è entrato benissimo a gara in corso, garantendo un evidente cambio di passo alla manovra sul campo. La sua enorme crescita ha rimesso pienamente in discussione le gerarchie. Mateo Retegui parte da una posizione di leggerissimo vantaggio per affiancare Moise Kean. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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