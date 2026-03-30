Bosnia Italia la probabile formazione di Gattuso | si va verso tutte conferme Pio unico dubbio

L’Italia di Rino Gattuso si avvicina alla partita decisiva contro la Bosnia, valida per le qualificazioni ai Mondiali. Secondo le ultime indiscrezioni, la formazione dovrebbe essere quasi invariata rispetto alle scelte precedenti, con l’unico dubbio riguardante il ruolo di un centrocampista. La sfida si giocherà sul campo con l’obiettivo di ottenere il pass per la fase finale del torneo internazionale.

L’ Italia di Rino Gattuso si prepara al momento della verità: la sfida contro la Bosnia che mette in palio il pass per i prossimi Mondiali. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Sky Sport, il commissario tecnico sembra intenzionato a confermare il blocco che ha superato la semifinale, affidandosi a gerarchie consolidate per gestire la pressione di una gara da dentro o fuori. Il dubbio principale riguarda il terminale offensivo, dove è aperto il ballottaggio tra l’esperienza e la gioventù. “ La formazione dovrebbe essere identica a quella della semifinale, al massimo un cambio, cioè Pio Esposito al posto di Retegui “, riportano gli esperti di Sky. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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