Bosnia Italia Gattuso scioglie le riserve | loro due guidano l’attacco E Gravina…

Rino Gattuso ha annunciato le formazioni ufficiali in vista della partita tra Bosnia e Italia. Entrambe le squadre si preparano per la sfida di domani sera, con i rispettivi attaccanti titolari. La federazione nazionale ha confermato le scelte tecniche e le convocazioni per questa partita valida per le qualificazioni. Gravina, presidente della federazione, sarà presente all’evento.

di Alberto Petrosilli Bosnia Italia, Rino Gattuso ha sciolto le riserve in vista della sfida di domani sera contro Dzeko e compagni. Gravina a bordocampo. L’ Italia di Gennaro Gattuso respira l’aria tesa della vigilia a Coverciano, sospesa tra il sogno del ritorno ai Mondiali dopo dodici anni e le insidie climatiche di Zenica. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Mentre l’ Inter di Cristian Chivu osserva con attenzione i suoi gioielli impegnati in Nazionale, gli Azzurri rifiniscono la preparazione prima del decollo per la Bosnia, previsto per le 16:30. Bosnia Italia: le ultime in vista dello spareggio Mondiale. Le indicazioni dal campo confermano l’ossatura vista a Bergamo: il tandem Kean-Retegui appare favorito su Pio Esposito e Raspadori per guidare l’attacco. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bosnia Italia, Gattuso scioglie le riserve: loro due guidano l’attacco. E Gravina… Articoli correlati Bosnia-Italia, le probabili formazioni: due ballottaggi per GattusoAlla vigilia della partita che vale un biglietto per il Mondiale, il ct della Nazionale Rino Gattuso ha ancora due nodi da sciogliere: ecco le... Verso Bosnia-Italia: conferma per il giocatore del Napoli ma Gattuso ne cambia dueMatteo Politano ritrova spazio nella Nazionale di Gennaro Gattuso per la sfida decisiva contro la Bosnia.