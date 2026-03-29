Matteo Politano è stato confermato nella rosa della Nazionale per la partita contro la Bosnia, mentre Gennaro Gattuso ha deciso di cambiare due giocatori rispetto alla formazione precedente. La gara rappresenta un momento chiave per le due squadre, con l'Italia che cerca una vittoria per mantenere alte le possibilità di qualificazione. La convocazione del giocatore del Napoli conferma la sua presenza nel gruppo azzurro.

Matteo Politano ritrova spazio nella Nazionale di Gennaro Gattuso per la sfida decisiva contro la Bosnia. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’esterno azzurro partirà titolare anche nella finale playoff per il mondiale dopo la prestazione convincente contro l’Irlanda del Nord. Politano confermato: la continuità dell’Italia a destra. Il numero 21 ha dimostrato di saper mantenere il livello richiesto dalla competizione internazionale. La sua conferma nel sistema tattico azzurro rappresenta una scelta di continuità in una partita dove ogni dettaglio tattico pesa enormemente. Gattuso ha deciso di non stravolgere gli equilibri sulla fascia destra, affidandosi nuovamente alle capacità di Politano di coniugare spinta offensiva e solidità difensiva. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Verso Bosnia-Italia: conferma per il giocatore del Napoli ma Gattuso ne cambia due

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