La partita tra Bosnia e Italia si svolge in uno stadio con circa 15.600 posti certificati, con una capienza ridotta del venti per cento su indicazione della FIFA. Si tratta di una sfida considerata cruciale per la nazionale italiana, che affronta questo incontro come uno dei più importanti degli ultimi dodici anni. La partita rappresenta un momento decisivo nel percorso qualificatorio.

In uno stadio con 15.600 posti certificati, con la capienza ridotta del venti per cento dalla Fifa dopo i cori discriminatori in occasione di Bosnia – Romania del 15 novembre 2025 – incredibile che in una terra martoriata come questa accadano certe cose -, l’Italia giocherà a Zenica, 70 km di distanza da Sarajevo, la partita del decennio. Dopo aver bucato due qualificazioni mondiali di fila – Russia 2018 e Qatar 2022 -, con tutto il rispetto per la finale europea di Wembley dell’ 11 luglio 2021, quella del 31 marzo è la gara più importante degli ultimi dodici anni. Gli azzurri affrontano una squadra al 66° posto del ranking Fifa. Il successo ai rigori di Cardiff contro il Galles ha permesso di recuperare cinque posizioni, ma Venezuela (49°) e Burkina Faso (62°), per dire, stanno messi meglio rispetto a Dzeko e i suoi fratelli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bosnia-Italia è la partita del decennio: per gli azzurri è il bivio più importante degli ultimi 12 anni

Tutto quello che riguarda Bosnia Italia è la partita del decennio...

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