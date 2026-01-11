Dai classici eleganti delle dive degli anni ’50 agli outfit più audaci delle recenti edizioni, la moda dei Golden Globes riflette l’evoluzione dello stile nel tempo. Questo approfondimento analizza come le tendenze e le scelte di abbigliamento si siano trasformate decennio dopo decennio, offrendo uno sguardo sulla storia del red carpet più seguito dell’anno.

I Golden Globe Awards non celebrano soltanto il meglio di cinema e televisione, ma mettono in scena uno dei red carpet più attesi e osservati dell’anno. I riflettori non si limitano a illuminare gli outfit migliori: li consacrano, li trasformano in immagini iconiche, li rendono indimenticabili. In vista dell’ 83ª edizione, in programma l’ 11 gennaio, lo sguardo torna inevitabilmente indietro, a quei look che hanno fatto la storia e contribuito a definire il linguaggio della moda sul tappeto rosso. Golden Globes 2026, i look più belli sul tappeto rosso. guarda le foto Anni Cinquanta e Sessanta: il regno delle dive. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalle dive degli anni '50 agli abiti più audaci degli ultimi anni, la moda dei Golden Globes raccontata decennio per decennio

