Alla vigilia della partita di playoff per le qualificazioni ai Mondiali 2026 contro l’Italia, il capitano della Bosnia ha commentato la formazione italiana, affermando che i giocatori di una volta erano diversi rispetto a quelli attuali. Dzeko ha commentato la qualità della squadra italiana, evidenziando differenze rispetto alle precedenti generazioni di calciatori. La partita tra le due nazionali è prevista per i prossimi giorni.

Alla vigilia della finale playoff per le qualificazioni ai Mondiali 2026 contro l'Italia, il capitano della Bosnia Edin Dzeko ha commentato la qualità degli Azzurri sottolineando quanto la Nazionale del passato fosse di un altro livello rispetto a quella odierna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bosnia-Italia, Dzeko: "Cosa manca all'Italia? I giocatori di una volta erano un'altra cosa"

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