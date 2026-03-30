Domani si gioca la finale dei playoff tra Bosnia e Italia, valida per l’accesso ai Mondiali. Gli Azzurri arrivano da una vittoria a Bergamo contro l’Irlanda del Nord e devono affrontare questa sfida per ottenere la qualificazione. Dzeko ha dichiarato che la squadra avversaria sa che non sarà un incontro facile.

Bosnia-Italia, la finale dei playoff per l’accesso ai Mondiali, è in programma domani e gli Azzurri, dopo la vittoria di Bergamo contro l’Irlanda del Nord, devono superare l’ultimo difficile scoglio. E che non sarà una partita facile, lo fa capire la determinazione mostrata in conferenza stampa da una delle punte di diamante della Nazionale bosniaca, e vecchia conoscenza del calcio italiano, Edin Dzeko. “ Vogliamo vincere. L’Italia sa benissimo contro chi gioca e sarà preparata. Voglio che giochiamo al massimo delle nostre potenzialità. L’affetto del mio Paese per me? Significa che ho dato qualcosa. Ho sempre detto che è un onore per me giocare per la nazionale e finché potrò dare il mio contributo e finché l’allenatore mi vorrà, sarò sempre qui””. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bosnia-Italia, Dzeko: “Azzurri sanno che non sarà facile”

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