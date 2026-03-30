La tensione tra Bosnia e Italia si è intensificata in vista della finale playoff per i Mondiali 2026, con il capitano bosniaco che ha commentato le polemiche sulle esultanze social dei giocatori italiani. Dzeko ha ribadito l'importanza di usare intelligenza nelle reazioni sui social, rispondendo alle discussioni scatenate dalle celebrazioni degli Azzurri. La sfida si avvicina, mentre le tensioni si fanno sentire anche fuori dal campo.

Tensione altissima alla vigilia della finale Playoff per l’accesso ai Mondiali 2026. Edin Dzeko, capitano e simbolo della Bosnia, ha rotto il silenzio in conferenza stampa, rispondendo frontalmente alle polemiche innescate dalle recenti esultanze social dei calciatori dell’ Italia. Il riferimento è al video virale che ritrae Federico Dimarco e i compagni azzurri celebrare l’accoppiamento con la nazionale bosniaca: un episodio interpretato da molti come una mancanza di rispetto verso la selezione balcanica, ma declassato dal “Cigno di Sarajevo” a semplice dinamica da spogliatoio esasperata dai media digitali. Il centravanti ex Roma e Inter, che si gioca l’ultima chance della carriera per calcare il palcoscenico mondiale, ha richiamato l’attenzione sulla pericolosità della gestione comunicativa nell’era moderna. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Bosnia-Italia, Dzeko gela gli Azzurri: “Esultanza social? Serve intelligenza”

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