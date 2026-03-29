Italia alla scoperta del Bilino Polje il fortino della Bosnia nonostante la capienza ridotta

Il Bilino Polje è uno stadio situato in Bosnia, noto come il fortino della nazionale locale, nonostante abbia una capienza ridotta rispetto ad altri impianti simili. La struttura accoglie regolarmente le partite della selezione nazionale e rappresenta un punto di riferimento nel panorama calcistico della regione. La sua posizione e la sua storia lo rendono un luogo di interesse per gli appassionati di calcio che visitano il paese.

Roma, 29 marzo 2026 - Sull'importanza del fattore casa nel calcio si è sempre discusso, dividendo la questione tra chi ne sostiene l'indubbia spinta a favore della propria squadra e chi invece reputa la pressione che si genera quasi un effetto boomerang. I pareri possono essere discordanti, ma non quando si parla dello Stadion Bilino Polje, l'impianto di Zenica che martedì 31 marzo alle 20.45 ospiterà la partita tra la Bosnia-Erzegovina, la formazione di casa, e l' Italia: chi vincerà accederà ai Mondiali, mentre chi perderà si leccherà le ferite e stavolta senza appello. La storia dello stadio di Zenica. Inaugurato nel 1972, dopo appena... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Italia, alla scoperta del Bilino Polje, il fortino della Bosnia (nonostante la capienza ridotta) Articoli correlati Bosnia, il fortino di Zenica fa meno paura: contro l'Italia a capienza ridotta, i motiviUno stadio piccolo, con un'acustica potentissima e la capacità di spaventare praticamente tutti. Bosnia-Italia, il meteo non perdona: la neve ricopre lo stadio Bilino Polje di ZenicaA pochi giorni dalla gara dell'Italia contro la Bosnia, il Bilino Polje di Zenica si ricopre di neve. Una raccolta di contenuti su Bilino Polje Temi più discussi: Italia, attenta alla Bosnia: stadio piccolo, squadra giovane e Dzeko. Ma l’Italia ha già vinto a Zenica; Verso l'inferno di Zenica, la Bosnia avvisa l'Italia: Biglietti esauriti. Ma le statistiche sul Bilino Polje fanno coraggio agli Azzurri; L’Italia festeggia il trionfo della Bosnia ai rigori prima della decisione finale per il posto ai Mondiali; Dzeko, Demirovic, la bolgia di Zenica: alla scoperta della Bosnia, avversaria dell'Italia. Bosnia-Italia, dentro il Bilino Polje: caos e veleni nella partita che decide tuttoZenica infuocata: stadio ridotto tra sanzioni e tensione, attesi 800 tifosi azzurri in un clima ad alta pressione ... tuttosport.com Bosnia-Italia, il meteo non perdona: la neve ricopre lo stadio Bilino Polje di ZenicaA pochi giorni dalla gara dell'Italia contro la Bosnia, il Bilino Polje di Zenica si ricopre di neve. msn.com La Bosnia potrebbe giocare a Sarajevo. Ha trent’anni di storia olimpica, trentamila posti, la capitale. Ha scelto invece Zenica. Ha scelto il Bilino Polje, sedicimila posti, nessuna pista d’atletica, per ospitare lo spareggio mondiale contro l’Italia. Una scelta precis - facebook.com facebook Dopo aver provato a far passare irlanda del nord come il Brasile del 70, ora per qualche giorno Il Bilino Polje di Zenica diventerà il Maracanà, tutto bello e tutto divertente però... #nazionale. x.com