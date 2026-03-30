Bosnia-Italia Barbarez | Parcheggeremo un autobus davanti alla porta

Durante la conferenza stampa di vigilia della finale playoff per le qualificazioni ai Mondiali 2026, il commissario tecnico della Bosnia ha dichiarato che, in caso di vantaggio, schiererà un autobus davanti alla porta. La sfida contro l’Italia si avvicina e le parole del tecnico hanno attirato l’attenzione sui possibili sviluppi tattici della partita. La partita si disputerà domani in un impianto ancora da definire.