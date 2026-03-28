La nazionale italiana ha deciso di rimanere a Coverciano a causa delle forti nevicate a Zenica, dove era prevista la partenza per la trasferta contro la Bosnia. Le condizioni meteo avverse hanno portato a un cambio di programma, con lo staff che ha scelto di posticipare la partenza originariamente programmata. La partita è in programma in Bosnia, ma ancora non si conoscono nuove date o orari.

Cambio di programma per la Nazionale italiana in vista della trasferta contro la Bosnia. Le condizioni meteo a Zenica, dove nelle ultime ore è caduta la neve, hanno spinto lo staff azzurro a rivedere i piani della vigilia. Dopo un sopralluogo effettuato da un delegato della Figc, è emerso che il terreno di gioco potrebbe risultare pesante a causa delle precipitazioni e delle temperature in risalita, che dovrebbero trasformare la neve in pioggia. Allenamento a Coverciano, niente rifinitura in Bosnia. Il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha quindi deciso di evitare la consueta rifinitura sul campo di gara, optando per un ultimo allenamento a Coverciano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia-Bosnia, neve a Zenica: azzurri restano a Coverciano, partenza rinviata

Articoli correlati

Italia, slitta l’arrivo in Bosnia: posticipata la partenza da Coverciano e cancellato l’allenamento previsto a Zenica. Le ultimeCalciomercato Milan, colpo Kostic ai dettagli: Tare piazza il blitz e definisce l’accordo! Fissate le visite mediche Casemiro, segnali chiari dal...

In Bosnia nevica: l'Italia si allenerà a Coverciano, partenza rimandata a lunedìNon bastava l’ambiente ostile: anche il meteo di Zenica non promette niente di buono, tanto da suggerire alla Nazionale un cambio di programma dopo...

Tutto quello che riguarda Italia Bosnia neve a Zenica azzurri...

Temi più discussi: Mondiali, l'Italia vince di carattere. Ma in Bosnia sarà un match da cuori forti; Locatelli basso un errore: Gattuso, l'Italia da Mondiale, la Bosnia. E fa tre nomi lasciati a casa; ++ Mondiali: la Bosnia batte il Galles ai rigori, sfidera' Italia in finale play off ++; Playoff Mondiali, non solo Bosnia-Italia. Sei partite completeranno il quadro delle squadre qualificate.

Italia verso la Bosnia -3: Scamacca in gruppo. Bastoni non al meglio, partenza rimandata a lunedì causa neveLa prima è andata. L'Italia nella serata di giovedì a Bergamo contro l'Irlanda del Nord ha fatto il suo e con la vittoria per 2-0 firmata Tonali-Kean si è qualificata alla finale dei playoff che vedrà ... calciomercato.com

Italia-Bosnia, neve a Zenica: azzurri restano a Coverciano, partenza rinviataCambio di programma per la Nazionale italiana in vista della trasferta contro la Bosnia. Le condizioni meteo a Zenica, dove nelle ultime ore è caduta la neve, ... thesocialpost.it

Bosnia-Italia, Gattuso sorride: Scamacca e Bastoni in gruppo, tutti a disposizione per il match che vale i Mondiali - facebook.com facebook

#Legrottaglie trova la chiave #Italia: " #Bosnia forte fisicamente ma..." x.com