Sono 196 le famiglie che hanno potuto beneficiare del sostegno allo sport previsto dal bando "Borsa di Sport 20252026", l'iniziativa del Comune di Rimini a sostegno della pratica sportiva giovanile nelle famiglie in condizione di fragilità economica. A seguito delle verifiche sull’ammissibilità delle domande, 196 sono risultate conformi ai requisiti previsti dal bando e potranno beneficiare del contributo. I contributi assegnati si articolano come segue: 179 domande per un unico figlio, per un importo complessivo di 26.742,50 euro; 8 domande per il secondo figlio, per un importo complessivo di 1.188 euro; 5 domande nella categoria speciale riservata ai figli con disabilità per un totale di 1. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Borsa di Sport, a Rimini 196 famiglie aiutate: stanziati dal Comune 30 mila euro

Articoli correlati

Leggi anche: Verde pubblico, il Comune aumenta i fondi: stanziati 140 mila euro per manutenzione e sicurezza

Bollette: Bonus da 115 euro per famiglie e imprese dal 2026. Soglie ISEE ampliate e oltre 5 miliardi di euro stanziati.Il governo italiano ha varato un nuovo decreto bollette per il 2026, un provvedimento che, secondo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni,...

Una selezione di notizie su Borsa di Sport a Rimini 196 famiglie...

Discussioni sull' argomento AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DI POTENZIALI AVENTI DIRITTO AD ACCEDERE ALLE BORSE DI STUDIO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO PER L’A.S. 2025/2026; Graduatorie Definitive - Borse di studio per la frequenza all’estero di corsi di lingua inglese, francese, tedesca, spagnola A.A. 2025 - 2026; Montespertoli. Borsa di studio IoStudio: aperte le domande per un voucher fino a 500 euro; India e Italia, un partenariato più promettente che mai.

La pallavolo può aiutarti a ottenere una borsa di studio e studiare in un college americano, unendo sport e studio in strutture all’avanguardia Con College Life Italia oltre 2.000 studenti hanno già realizzato questo percorso Scrivi “Borse di studio” - facebook.com facebook

Eurosport IT (@Eurosport_IT) / Posts / X x.com