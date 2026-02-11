Sconto sulla Tari per chi bonifica l' amianto e bonus idrico per le famiglie disagiate

Il Comune ha annunciato due nuove misure per aiutare le famiglie. Chi bonifica l’amianto può ottenere uno sconto sulla tassa sui rifiuti, la Tari. Inoltre, sono previste agevolazioni sul bonus idrico per le famiglie che si trovano in difficoltà. Le misure puntano a sostenere chi si impegna a migliorare la propria abitazione e la propria condizione economica.

Sono due le misure pubblicate di recente dall’amministrazione comunale a sostegno dei cittadini. La prima attiene la possibilità di ottenere uno sconto sulla Tari, qualora si sia svolta una operazione di bonifica dell’amianto. L’altra, invece, è una riduzione della fattura dell’acqua per i nuclei.🔗 Leggi su Casertanews.it

