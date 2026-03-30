L’europarlamentare ha commentato la vicenda riguardante il suo collaboratore, accusato in relazione a un episodio avvenuto circa dieci anni fa. Salis ha dichiarato che si tratta di questioni ormai passate, minimizzando la rilevanza dell’accaduto. Nel corso di un'intervista, ha difeso l'assistente, sottolineando che l’episodio non ha più attinenza con la situazione attuale. La vicenda si è svolta in un albergo, poco dopo un controllo della polizia romana.

È una difesa a 360 gradi quella dell'europarlamentare Ilaria Salis nei confronti dl suo collaboratore Ivan Bonnin, che era insieme a lei in albergo dopo che la polizia romana ha bussato, senza entrare alla porta per un controllo. La deputata europea di Avs ha parlato a Un giorno da pecora, su Rai Radio 1. Ha minimizzato il curriculum di Boninn, rinnovandogli totale fiducia. "Donzelli ha detto che farà interrogazione parlamentare sulla presenza, nella stanza d’hotel dove mi trovavo a Roma, del mio collaboratore Ivan Bonnin? "Bonnin è un mio collaboratore, una persona che ha un dottorato in Scienze politiche internazionali quindi qualificata per svolgere l’incarico che gli ho affidato e prima di collaborare con me lavorava all’università". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Bonin? Cose di 10 anni fa". Salis minimizza per difendere l'assistente condannato

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