Bologna Lucca per la terza volta | è l’erede designato di Dallinga
Il Bologna ha nuovamente mostrato interesse per Lorenzo Lucca, calciatore che milita a Moncalieri. Questa è la terza volta in quattro anni che il club cerca di acquistare il centravanti, dopo averlo individuato come possibile sostituto di Dallinga. La società sta valutando le opzioni per portare l’attaccante in rossoblù, senza ancora aver concluso l’affare.
Il destino di Lorenzo Lucca potrebbe finalmente tingersi di rossoblù: per la terza volta in quattro anni, il Bologna mette nel mirino il centravantone di Moncalieri. Dopo i tentativi falliti del 2022 (quando scelse l’Ajax) e del gennaio 2026 (quando preferì la Premier League), il club di Saputo sta valutando di riportare in Italia l’attaccante, attualmente in prestito al Nottingham Forest ma di proprietà del Napoli. L’operazione è legata a un possibile effetto domino: se Thijs Dallinga dovesse salutare l’Emilia di fronte a un’offerta importante, Lucca diventerebbe il candidato numero uno per rinforzare il reparto offensivo di Vincenzo Italiano. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
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