Bologna Lucca per la terza volta | è l’erede designato di Dallinga

Il Bologna ha nuovamente mostrato interesse per Lorenzo Lucca, calciatore che milita a Moncalieri. Questa è la terza volta in quattro anni che il club cerca di acquistare il centravanti, dopo averlo individuato come possibile sostituto di Dallinga. La società sta valutando le opzioni per portare l’attaccante in rossoblù, senza ancora aver concluso l’affare.