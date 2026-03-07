Iran ferito il figlio di Khamenei | è l' erede designato L' Assemblea degli Esperti va al voto per la nomina della Guida suprema

In Iran, il figlio del leader supremo è stato ferito, secondo quanto riferito da un giornalista su X. L'uomo è l'erede designato e l'incidente ha attirato l'attenzione mentre l'Assemblea degli Esperti si appresta a votare per la nomina della Guida suprema. La notizia riguarda un episodio che coinvolge direttamente il possibile successore in un momento di attesa per la decisione ufficiale.

«L'erede designato in Iran, il figlio di Khamenei, è stato ferito ma a quanto pare è ancora vivo». Lo ha reso noto in un post su X Amit Segal, giornalista dell'emittente israeliana Channel 12 e Ynet. Mojtaba Khamenei, il secondogenito della defunta Guida Suprema, è considerato il favorito ad essere scelto come nuovo leader dall'Assemblea degli Esperti. La successione L’Assemblea si riunirà nelle prossime 24 ore. La notizia è stata confermata all’agenzia Fars dall’ayatollah Mozafari, membro dell’organismo costituzionale composto da 88 giuristi. Il compito dell’Assemblea è determinare chi assumerà la massima carica dello Stato, colui che avrà l’ultima parola su ogni decisione politica e religiosa nel Paese. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Iran, colpita l’Assemblea degli Esperti mentre eleggeva l’erede di KhameneiL’IDF ha attaccato la sede del consiglio direttivo a Teheran, dove era in corso un summit.

