Media israeliani | Ferito il figlio di Khamenei erede designato Trump | Affondate 42 navi in tre giorni – La diretta

Media israeliani riferiscono che il figlio e possibile erede di Khamenei, Mojtaba, è stato ferito durante le prime fasi del conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele. Nel frattempo, l’ex presidente americano ha dichiarato di aver affondato 42 navi in tre giorni. La notizia della situazione di Mojtaba Khamenei si aggiunge alle altre tensioni tra le nazioni coinvolte.

L’erede designato alla guida dell’Iran, Mojtaba Khamenei, figlio del leader supremo iraniano Ali Khamenei, è rimasto finito all’inizio del conflitto con Usa e Israele. A riportarlo media israeliani. Nell’ottavo giorno della guerra del Medio Oriente, l’esercito di Israele continua gli attacchi a Teheran e accusa l’Iran di utilizzare bombe a grappolo. Intanto, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump definisce «stupide» le domande dei giornalisti sull’aiuto della Russia all’Iran. E secondo alcune indiscrezioni pensa a una missione di terra. Dall’inizio della guerra di sabato, sei soldati americani sono stati uccisi e 18 sono rimasti feriti nei contrattacchi iraniani, secondo il bilancio offerto dal Pentagono. 🔗 Leggi su Open.online

Iran, ferito il figlio di Khamenei: è l'erede designato. L'Assemblea degli Esperti va al voto per la nomina della Guida suprema«L'erede designato in Iran, il figlio di Khamenei, è stato ferito ma a quanto pare è ancora vivo».

Trump: "Distrutta la marina iraniana". Affondate dagli Usa 42 naviIl presidente americano Donald Trump ha reso noto che l'esercito americano ha affondato 42 navi della marina iraniana negli ultimi tre giorni.

Media Israele: Ferito il figlio di Khamenei. Trump: Abbiamo fatto un favore al mondo. Iran: Attaccata base USA in Bahrein. Entro 24 ore riunione per la nuova guida supremaI pasdaran continuano a bersagliare i Paesi del Golfo. Riad avverte la Repubblica islamica: Eviti errori di valutazione. Massiccio attacco delle Idf contro infrastrutture del regime: Coinvolti 80 c ... msn.com

Iran, nuovi attacchi israeliani su Teheran: colpito l'aeroporto Mehrabad | Media: "Mosca sta aiutando i pasdaran contro le forze Usa" #iran x.com

#VIDEO - Le immagini dell'ospedale colpito da raid a #Teheran Secondo i media iraniani, raid israeliani avrebbero colpito un ospedale a Teheran. L’agenzia #Isna riferisce che il #Gandhi, nel nord della città, sarebbe stato centrato da attacchi aerei nella s - facebook.com facebook