A Bologna è stata istituita una zona con limite di velocità di 20 chilometri orari, destinata a proteggere i bambini. La nuova area riguarda diverse strade della città e prevede restrizioni temporanee e permanenti alla circolazione. La decisione si inserisce in un intervento volto a regolare il traffico e migliorare la sicurezza in aree frequentate da giovani e famiglie.

Entro l'estate a Bologna sarà attiva la prima "Zona 20" che, come è facile intuire, è una parte della città in cui auto, moto e altri mezzi di trasporto e locomozione dovranno viaggiare ad un massimo di 20 chilometri orari. Ma, in realtà, Bologna Zona 20 è anche qualcosa in più: è un intervento di riqualificazione urbana leggera tramite piccoli interventi mirati sul traffico, soprattutto tramite l'uso di nuova segnaletica stradale orizzontale e verticale. Bologna Zona 20 è, al momento, un progetto sperimentale: verrà realizzato in una parte ben specifica della città, e con motivazioni ben precise, e sarà usato per raccogliere dati, esperienze e suggerimenti da parte della popolazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bologna lancia la Zona 20 per proteggere i bambini: come funziona

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