A Bologna si è tenuto l’ultimo saluto a Fabio Roversi Monaco, figura di spicco nel mondo accademico e già rettore dell’Università di Bologna. L’evento si è svolto in un’Aula Magna di Santa Lucia, affollata di studenti, docenti e cittadini. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di silenzio e rispetto, con un’omaggio collettivo al professor Roversi Monaco, ricordato come il “padre” del polo romagnolo.

Aula Magna gremita e silenziosa per l'addio al visionario del Multicampus. Il ricordo di Molari e della ministra Bernini: "Un gigante che ha saputo unire il radicamento locale all'apertura globale" Si è svolto a Bologna, in un’Aula Magna di Santa Lucia gremita e silenziosa, l’ultimo saluto a Fabio Roversi Monaco, l’uomo che per quindici anni ha guidato l’Alma Mater Studiorum, trasformandola da istituzione storica a gigante globale. Davanti ai familiari, alle massime autorità civili e accademiche e a una comunità scientifica visibilmente commossa, Bologna ha reso omaggio al Rettore emerito, scomparso nei giorni scorsi, ricordando non solo il giurista di fama internazionale, ma il visionario che ha saputo ridisegnare i confini del sapere. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Bologna e la Romagna in lacrime per Roversi Monaco: l'omaggio corale al "padre" del polo romagnolo

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