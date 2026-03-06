Bollette del gas la mossa di Arera per frenare i rincari per la guerra in Iran Il taglio per un anno | quando scatta e quanto si risparmia

Arera ha annunciato una riduzione temporanea delle tariffe del gas, valida per un anno, in risposta ai rincari causati dalla guerra in Iran e dalla crisi energetica nel Medio Oriente. La misura entrerà in vigore a breve e mira a limitare l’aumento delle bollette per i consumatori. La decisione riguarda le tariffe applicate ai clienti e prevede un risparmio sui costi energetici.

Arriva una piccola modifica alle tariffe nella bolletta del gas da parte di Arera, alla luce del rischio concreto di rincari legati alla guerra in Iran e alla crisi per il settore energetico in Medio Oriente. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha annunciato una misura che l’Authority stessa definisce «eccezionale», riducendo una componente del trasporto del gas per un anno del 15%. Che cos’è la componente Crvi nella bolletta del gas. Si tratta della componente CRVI, cioè quella che copre i costi dei progetti per la riduzione dei consumi di gas, abbassandola del 15%. L’obiettivo dichiarato, si legge in una nota, è «mitigare l’impatto della volatilità dei mercati internazionali sulla spesa energetica finale dei clienti» in vista della prossima stagione fredda. 🔗 Leggi su Open.online

Bollette luce e gas 2026: quanto si risparmia con i contratti a prezzo indicizzatoLe giornate sono ancora molto buie ma durante questo Natale sarà possibile accendere le illuminazioni domestiche e scaldare casa senza pensare...

Leggi anche: Bollette, arriva la stangata sul gas: prezzi su del 10,5%, rincari da 118 euro l’anno

Una selezione di notizie su Bollette del gas la mossa di Arera per....

Temi più discussi: Bollette, come la tempesta sui mercati sta per colpire luce e gas. Occhio alle tariffe variabili; Dal pieno alle bollette, la guerra la pagano le famiglie; Guerra in Iran e gas alle stelle, stangata bollette in arrivo? Come difendersi dagli aumenti; Guerra in Iran, stangata sulle bollette: 166 euro in più per luce e gas. I dati.

***Bollette: Arera riduce del 15% una componente voce trasporto gasValore scende a 0,613 centesimi, da 1/10 a 30/9/27 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 mar - In considerazione delle persistenti tensioni ... ilsole24ore.com

Il decreto bollette dopo la crisi in Medio Oriente, Peluffo (Pd): È diventato inutile, va ridotta la dipendenza del gasIl vicepresidente della commissione Attività produttive ed esponente dem a Today.it: In questa fase servono degli interventi a sostegno e tutela di famiglie e imprese ... today.it

Il gas non è solo caro: è diventato un rischio strutturale per le bollette italiane. In pochi giorni, il prezzo dell’elettricità prodotta dalle centrali a gas è balzato del 55%, mentre i costi della CO2 coperti dal decreto Bollette pesano molto meno. La guerra in Iran ha - facebook.com facebook