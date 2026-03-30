Le tariffe di telefono e internet sono aumentate di circa 48 euro all’anno a causa della guerra in Iran. Tutti i principali operatori del settore, noti in Italia per le tariffe competitive, hanno deciso di innalzare i prezzi degli abbonamenti per far fronte ai crescenti costi. La variazione si è verificata in un momento di tensioni internazionali che hanno influenzato il mercato delle telecomunicazioni.

Le tariffe telefoniche sono in rialzo a causa della guerra in Iran. Tutti i principali operatori di questo settore, che in Italia è particolarmente competitivo e ha tra i prezzi più bassi in Europa, si stanno trovando costretti ad aumentare gli abbonamenti per compensare la crescita dei costi. Un altro rincaro che si aggiunge a quello delle bollette, ma che ha una differenza sostanziale in confronto a quest’ultimo. Per stessa ammissione delle società di telefonia, una volta passata la crisi, difficilmente i prezzi torneranno quelli di prima. Aumentano i prezzi della telefonia in Italia. Il Centro di formazione e ricerca sui consumi ha realizzato uno studio che ha rilevato aumenti significativi di prezzo da parte delle compagnie telefoniche italiane. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bollette di telefono e internet in aumento con la guerra in Iran, +48 euro all’anno

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