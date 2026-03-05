Guerra in Iran prezzi in aumento su benzina diesel e bollette anche in Italia | cosa sta succedendo

A causa del conflitto in Iran e della crisi in Medio Oriente, i prezzi di benzina, diesel e energia sono in crescita sia nel mercato internazionale che in Italia. L’aumento del costo del petrolio ha portato a una salita dei costi per i consumatori, con le tariffe di gas e luce che si sono fatte più alte. La situazione ha avuto un impatto diretto sui mercati e sui prezzi al consumo.

L'aumento del prezzo del petrolio con la guerra in Iran e la crisi in Medio Oriente riaccende la fiammata di benzina, gas, diesel e bollette, mette sotto pressione i mercati e riporta in primo piano il rischio tassi. Ecco perché ciò che accade a migliaia di chilometri di distanza può incidere direttamente anche sui bilanci delle famiglie italiane. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Benzina e diesel in forte aumento, la guerra in Iran pesa sul caro carburanteLa guerra in Iran aggrava il caro carburante: il gasolio schizza a 1,728 euro/litro dopo l’escalation tra Usa, Israele e Iran.

Prezzi benzina e diesel: la guerra in Iran può far scattare lo sconto sui carburantiQuotazioni del gasolio aumentate di oltre il 16%, toccando un livello raggiunto l’ultima volta il 14 febbraio del 2024, mentre quelle della benzina...

