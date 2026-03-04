Il Governo ha annunciato interventi per fronteggiare gli aumenti delle bollette e della spesa quotidiana, che secondo le stime hanno raggiunto oltre 800 euro all’anno a causa della guerra in Iran. Le prime valutazioni indicano che i rincari colpiscono le famiglie italiane, con un incremento sostanziale degli importi da pagare. La situazione si concentra principalmente sulle voci di spesa legate a energia e beni di prima necessità.

Le prime stime sugli aumenti causati dalla guerra in Iran parlano di più di 800 euro all'anno. Non solo bollette e carburanti, ma anche l'effetto a catena su qualsiasi prodotto a causa dei costi di trasporto, potrebbero contribuire a una ripresa dell'inflazione che, già a febbraio, è tornata improvvisamente sopra il 2%. Il Governo sta effettuando le proprie valutazioni per capire se sia necessario un intervento. Gli stoccaggi di gas sono ancora relativamente elevati e la fornitura è differenziata e non dipende, se non in parte minore, dal Qatar, che ha fermato qualsiasi produzione di GNL per ragioni di sicurezza dopo gli attacchi iraniani sul Golfo Persico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bollette e spesa, aumenti da 818 euro con la guerra in Iran, interviene il Governo

Guerra in Iran, prezzi su del 40% per bollette e trasporti per gli aumenti di gas e petrolioGli effetti dell’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran si fanno sentire sul portafoglio degli italiani.

Guerra Iran, aumenti di 121 euro per bolletta gas e 45 euro per elettricità(Adnkronos) – Il conflitto in Medio Oriente, scatenato dall’offensiva Usa?Israele contro l’Iran, sta già avendo effetti importanti sui mercati...

Una raccolta di contenuti su Bollette e spesa aumenti da 818 euro...

Temi più discussi: Guerra in Iran, prezzi su del 40% per bollette e trasporti per gli aumenti di gas e petrolio; Bollette, come la tempesta sui mercati sta per colpire luce e gas. Occhio alle tariffe variabili; Gas e luce, quanto saliranno le bollette? E il pieno dell'auto? I rincari già avvenuti e le simulazioni per il futuro (fino a +585 euro a famiglia); Guerra in Iran: il costo di luce e gas potrebbe aumentare, è il momento di bloccare i prezzi?.

Guerra in Iran, prezzi su del 40% per bollette e trasporti per gli aumenti di gas e petrolioL’instabilità internazionale spinge i costi di petrolio e gas. Aumenti attesi su trasporti e spesa quotidiana. Ecco l’impatto sul portafoglio ... quifinanza.it

Attacco all'Iran, in Italia spaventano benzina e bollette luce-gas: rischio aumenti fino a quasi 600 euroSi stima tra i 207 e quasi 600 euro la spesa annua in più che potrebbe derivare dall'aumento del prezzo del gas a causa della guerra in Iran ... virgilio.it

La guerra pesa anche sulle bollette. Scopri chi pagherà davvero di più facebook

Tabarelli (Nomisma Energia): "Bollette su del 15%, il decreto energia già bruciato" x.com