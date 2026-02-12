Giù i prezzi per famiglie e imprese 12 articoli per il dl Bollette | la bozza

Il governo ha presentato una bozza di decreto che mira a ridurre i costi di luce e gas per famiglie e aziende. Tra le misure, ci sono un contributo di 90 euro per chi riceve il bonus sociale e interventi per abbassare le bollette del gas per le imprese. Sono in arrivo anche nuove disposizioni per i centri dati. La proposta, ancora in fase di definizione, prevede 12 articoli pronti a entrare in vigore presto.

(Adnkronos) – Dal contributo straordinario da 90 euro per le famiglie beneficiarie del social bonus alle misure urgenti per l'abbattimento del prezzo della bolletta del gas per le imprese e le disposizioni per i centri dati. Sono in tutto 12 gli articoli contenuti in una bozza del dl Bollette che potrebbe approdare la prossima settimana.

