Giù i prezzi per famiglie e imprese 12 articoli per il dl Bollette | la bozza
Il governo ha presentato una bozza di decreto che mira a ridurre i costi di luce e gas per famiglie e aziende. Tra le misure, ci sono un contributo di 90 euro per chi riceve il bonus sociale e interventi per abbassare le bollette del gas per le imprese. Sono in arrivo anche nuove disposizioni per i centri dati. La proposta, ancora in fase di definizione, prevede 12 articoli pronti a entrare in vigore presto.
(Adnkronos) – Dal contributo straordinario da 90 euro per le famiglie beneficiarie del social bonus alle misure urgenti per l'abbattimento del prezzo della bolletta del gas per le imprese e le disposizioni per i centri dati. Sono in tutto 12 gli articoli contenuti in una bozza del dl Bollette che potrebbe approdare la prossima settimana. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Dl Bollette da 3 miliardi. In arrivo il taglia-prezzi
Il governo si prepara a mettere sul tavolo un nuovo decreto da 3 miliardi di euro per abbassare i costi delle bollette.
Il governo ha messo sul tavolo del Consiglio dei ministri una nuova bozza di legge, il Dl Sicurezza.
Giù i prezzi per famiglie e imprese, 12 articoli per il dl Bollette: la bozza
