Decreto bollette bonus 2026 da 115 euro | a chi spetta e come ottenerlo

Il governo ha approvato un nuovo decreto bollette 2026, che prevede un bonus di 115 euro per alcune famiglie. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha spiegato che questa misura aiuterà a risparmiare sulle spese energetiche, portando benefici concreti a cittadini e imprese. Il bonus sarà destinato a chi soddisfa determinati requisiti e sarà possibile richiederlo tramite procedure semplificate. La somma sarà erogata direttamente ai beneficiari e mira a ridurre il peso delle bollette. La data di apertura delle domande sarà comunicata a breve.

