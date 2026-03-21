Bonus bollette 115 euro 2026 | come funziona davvero e chi lo riceve automaticamente

Nel 2026 sarà introdotto un bonus bollette da 115 euro destinato alle famiglie più vulnerabili. Si tratta di un contributo straordinario volto a ridurre il peso delle spese energetiche, con l’obiettivo di aiutare chi ha subito gli aumenti dei costi negli ultimi anni. Il bonus verrà erogato automaticamente senza bisogno di richiedere l’intervento.

Nel 2026 arriva un nuovo aiuto per contrastare il caro energia: il bonus bollette da 115 euro. Si tratta di un contributo straordinario pensato per alleggerire il costo dell’energia elettrica per le famiglie più vulnerabili, già messe sotto pressione dagli aumenti degli ultimi anni. Ma come funziona davvero questo bonus? Chi lo riceve automaticamente e quali sono i requisiti da rispettare? Facciamo chiarezza. Il bonus bollette 2026 è un contributo economico una tantum pari a circa 115 euro, introdotto dal governo per sostenere i nuclei familiari con redditi più bassi. Non si tratta di un’agevolazione autonoma, ma di un’integrazione al già esistente bonus sociale luce. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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