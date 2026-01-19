Bluvertigo la reunion a Milano | ecco quando

I Bluvertigo annunciano la loro reunion a Milano, con un concerto all’Alcatraz. La band sottolinea che non si tratta di nostalgia, ma del ritorno del loro nucleo originario, pronto a ritrovare l’energia e la nostra attenzione. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare nuovamente i brani che hanno segnato la loro carriera, in un contesto che celebra la loro musica e il loro percorso artistico.

I Bluvertigo torneranno a suonare insieme all’Alcatraz di Milano. “Non è nostalgia – si legge nel post Facebook della band che annuncia la reunion ‘Bluvertigo essere umani’ – è il nucleo originario che torna a vibrare. La formazione che ha dato inizio a tutto. Sul palco, nel presente. Una sola notte. Solo tensione, visione, suono”. La reunion dei Bluvertigo: ecco quando. L’appuntamento è il 14 aprile all’Alcatraz di Milano. Per una band che ha segnato un passaggio decisivo nella musica italiana, questo momento non è solo un rientro sulle scene, ma l’apertura di una nuova fase: un modo per rimettere in circolo un immaginario che, negli anni, ha anticipato linguaggi e influenzato intere generazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

